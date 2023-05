Milan, quale sarà il futuro di Ibrahimovic? Parla Pioli. Dal match contro il Verona alla presenza nel suo staff, Pioli spiega

In conferenza stampa alla vigilia di Juventus Milan, Stefano Pioli ha parlato del futuro prossimo e non di Zlatan Ibrahimovic.

IBRA – «Futuro nel mio staff? No non ne abbiamo parlato con lui a causa degli impegni di queste settimana. La settimana prossima sarà decisiva per capire se farà parte del match contro il Verona»

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA!

The post Milan, quale sarà il futuro di Ibrahimovic? Parla Pioli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG