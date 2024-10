I rossoneri, pur dimostrandosi spesso restii ad intavolare trattative che prevedano commissioni importanti, potrebbero pescare dai giocatori in scadenza nella prossima stagione In un mondo del calcio dove le strategie di mercato si rivelano altrettanto determinanti quanto le prestazioni in campo, il Milan esplora con attenzione le opzioni a parametro zero per rafforzare il proprio organico nella prossima stagione. Con un occhio di riguardo verso il mercato gratuito, il club rossonero si muove con discrezione tra nomi di spicco e giovani promesse, valutando attentamente ogni possibile acquisizione per mantenere alto il livello competitivo senza gravare eccessivamente sul bilancio. Difensori a parametro zero nel mirino Tra le aree di interesse, la difesa centrali sembra attrarre particolarmente l’attenzione del Diavolo. Jonathan Tah, difensore centrale del Bayer Leverkusen, emerge come una possibilità intrigante, nonostante l’interesse condiviso da rivali del calibro di Inter e Juventus. Non va trascurato Olivier Boscagli del PSV Eindhoven e […]

