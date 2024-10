L’Inglese ed il nigeriano saranno a disposizione di Fonseca per sabato. Il portoghese ha diverse opzioni in ballo e non si escludono sorprese Il mondo del calcio è una costante rincorsa verso il recupero dei giocatori più preziosi, affinché tornino a calpestare il campo nella loro forma migliore. Per il coach Paulo Fonseca, questo momento sembra essere giunto, grazie al ritorno in campo di figure chiave nella preparazione della prossima sfida contro l’Udinese. Tra questi, spicca la ripresa di Samuel Chukwueze, il cui recupero è considerato fondamentale per la strategia di gioco della squadra. Il ritorno di Chukwueze e Loftus-Cheek Durante l’ultima sessione di allenamento, Samuel Chukwueze ha fatto il suo ritorno in campo, partecipando alle esercitazioni con i suoi compagni. Il giocatore, infortunatosi durante un impegno con la nazionale nigeriana, sembra aver superato i problemi alla coscia destra, tanto da rendere la sua partecipazione, almeno come riserva, nell’imminente incontro […]

