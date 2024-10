Lo svedese, assente durante la precedente sosta per le nazionali, è chiamato ora a serrare le file di una squadra che ancora non offre garanzie All’interno del mondo del calcio, figure carismatiche come Zlatan Ibrahimovic continuano a lasciare un’impressione indelebile, non solo sul campo ma anche fuori. Recentemente, le sue azioni e le dichiarazioni hanno sollevato un polverone di discussioni, riflettendo il suo ruolo unico all’interno dell’ambiente Milan. Questo articolo si propone di esplorare le dinamiche recenti all’interno del club rossonero, mettendo in luce la figura di Ibrahimovic non solo come ex calciatore ma ora come senior advisor influente. Il ruolo di Ibra durante la sua assenza A seguito di una pausa dovuta a impegni professionali, Ibrahimovic è rimasto in contatto costante con il Milan, dalla dirigenza all’allenatore Paulo Fonseca fino ai giocatori, dimostrando l’importanza del suo ruolo nonostante la distanza. Il suo rientro a Milano, proprio prima di una […]

