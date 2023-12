Quanto guadagnano i dirigenti. Dalla Juventus al Milan, i compensi ai CdA e ai manager. Svelate le cifre

Calcio e Finanza ha svelato le cifre percepite dai dirigenti dei top club di Serie A tra CdA e manager:

Andando a riprendere i dati delle ultime otto stagioni, solamente la Juve mostra un trend in decrescita, anche se in mezzo ha avuto un picco importante nel 2017/18 con compensi che superavano in totale i 9 milioni di euro. Negli otto anni presi in esame, la società che ha speso di più per gli stipendi del proprio Consiglio di Amministrazione è la Juventus che in totale ha riconosciuto 27,3 milioni di euro. Poco dietro il Milan con 23,3 milioni. Seguono Napoli (20,7 milioni), Inter (9,4 milioni) e Lazio (3,8 milioni). I biancocelesti hanno iniziato a riconoscere emolumenti ai membri del proprio CdA dalla stagione 2019/20.

