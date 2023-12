Milan, quanto manca il vero Leao in campionato! Non segna da 3 mesi e Tomori lo eguaglia nei gol segnati

A questo Milan manca il suo vero numero 10 e le sue reti.

Leao non entra nel tabellino dei marcatori dallo scorso 23 settembre contro il Verona. Inoltre, con il gol di Tomori contro la Salernitana, è stato eguagliato dal difensore per quanto riguarda le reti segnate in campionato: 3 così come Okafor e Jovic.

