Il Milan ha trovato una vittoria con quattro gol in due gare di fila in Champions League. Non accadeva da quasi 20 anni

Il Milan trova la seconda vittoria di fila in Champions League battendo con lo stesso risultato prima Dinamo Zagabria e poi Salisburgo. Due 4-0 netti che valgono gli ottavi di finale.

Come riportato AcMilan.com, Per la prima volta dal marzo 2004 – allora avvenne contro Sparta Praga e Deportivo La Coruña – i rossoneri hanno segnato almeno quattro gol in due partite consecutive di Champions League.

