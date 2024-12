Milan questa sera a Verona in grande emergenza. Le scelte di Fonseca

Dopo le note indisponibilità si ferma anche Morata. Fonseca è obbligato a ridisegnare il suo Milan che secondo la Gazzetta dello Sport sarà questo.

Nel cuore di una stagione contrassegnata da infortuni e assenze importanti, il Milan si appresta ad affrontare una nuova sfida fuori casa. La situazione critica ha spinto l’allenatore Paulo Fonseca a cercare soluzioni alternative, dando spazio ai giovani talenti.

Tra le novità, l’assenza di Theo Hernandez offre un’opportunità unica per Alex Jimenez, che viene promosso titolare sulla fascia sinistra. La giornata di ieri ha visto anche l’aggiunta di Alvaro Morata alla lista degli indisponibili, a causa di una tonsillite, delineando così una formazione obbligata con giocatori che andranno anche a posizionarsi fuori ruolo.

Nuova mediana

Fonseca, trovandosi a dover gestire numerosi infortuni, non si lascia scoraggiare e vede nelle nuove circostanze un’opportunità per ripensare l’undici titolare e testare le capacità dei giovani. Con Terracciano spostato in mediana insieme a Fofana e Reijnders in un ruolo più avanzato il tecnico portoghese tocca forse punto più difficile a livello di gestione della rosa da quando è al Milan.

Un’opportunità per Alex Jimenez

L’assenza di Theo Hernandez, a questo punto un caso aperto sulla fascia sinistra, apre le porte della prima squadra ad Alex Jimenez. Jimenez ha colto già al primo colpo l’occasione per dimostrare il suo valore nella scorsa partita a San Siro contro il Genoa. Dopo un periodo di adattamento e crescita nelle categorie inferiori, l’allenatore lo ha scelto per la sua personalità e la sua capacità di collaborare efficacemente con i compagni, in particolare Rafa Leao. La sua presenza in campo è una scommessa sul futuro, segnale di un Milan che non teme di affidarsi alle nuove generazioni.

Alex Jimenez

Giovani in rampa di lancio

Oltre a Jimenez, anche Mattia Liberali e Francesco Camarda sono pronti a dare il loro contributo dalla panchina, mostrando quanto il progetto Milan Futuro sia ora centrale nella strategia di Fonseca. Liberali, pur alle prese con qualche difficoltà iniziale, ha dimostrato di avere qualità tecniche e visione di gioco da vero talento. Camarda, già promosso in prima squadra, è alla ricerca del suo primo gol ma ha già dimostrato di poter influenzare le partite nei momenti cruciali. La partita contro il Verona potrebbe essere l’occasione giusta per loro di lasciare il segno e dare una mano ad un Milan mai così in difficoltà.

