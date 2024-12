Milan, offerta monstre dalla Premier per uno dei big. Ecco la cifra

Nonostante la stagione sottotono del Milan di Fonseca, alcuni big rossoneri hanno mercato. Un gigante della Premier pare stia guardando verso Milano.

Nel fervente palcoscenico del calciomercato internazionale, i movimenti delle squadre più prestigiose non passano mai inosservati. In particolar modo, quando si parla di cifre da capogiro e di calciatori di spicco, l’attenzione si moltiplica.

La notizia più recente, riguardante un milanista, la riporta il Daily Star, quotidiano britannico e, se confermata, si tratterebbe di un movimento capace di cambiare le sorti sia del Milan che delle squadra interessata al giocatore.

Un mercato rixxo

Il Manchester City, colosso della Premier League inglese, appare determinato a rafforzarsi andando proprio a pescare in casa Milan. Secondo quanto riportato dal Daily Star, il club inglese sarebbe pronto a formulare un’offerta veramente importante per il giocatore. La ricchissima Premier League vede i suoi club più blasonati spesso sfidarsi per i big della Serie A, a dimostrazione di quanto il potere d’acquisto del campionato inglese non abbia eguali in Europa.

Il Milan spiazzato

Di fronte a questa proposta sostanziosa, la posizione del Milan potrebbe vacillare anche se, per il giocatore in oggetto, sono in corso abbiate trattative di rinnovo del contratto fino al 2029, con opzione per il 2030. Il giocatore appresenta una pedina fondamentale nello scacchiere rossonero guidato da Paulo Fonseca. Il Milan, consapevole del valore e dell’apporto del proprio centrocampista, è pronto a fare muro per resistere agli assalti esterni, cercando di non perdere ulteriore competitività sia nel campionato italiano sia nelle competizioni europee.

L’offerta

La possibile offerta del Manchester City per Reijnders testimonia la continua ricerca di talenti in grado di fare la differenza, oltre a rappresentare un’interessante lotta di potere tra campionati differenti. Secondo il Daily Star il club guidato da Pep Guardiola si muoverebbe per giugno con un’offerta da 50 milioni di Euro. D’altro canto, al momento la determinazione del Milan nel voler trattenere il proprio giocatore sottolineweebbe un chiaro intento di crescita e consolidamento, segnando così una sorta di resistenza alle logiche di un mercato sempre più aggressivo.

Tijjani Reijnders

