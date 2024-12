L’incredibile mossa di Fonseca per Verona. Cosa aspettarsi?

Le indisponibilità la fanno da padrone ma questa sera a Verona Paulo Fonseca va oltre ed in formazione presenterà ben due giocatori fuori ruolo.

In un contesto di tensione mista a voglia di riscattarsi, il Milan affronta una sfida decisiva nella serata veronese che potrebbe rivelarsi determinante per il prosieguo della stagione.

Con, al momento, una sufficente dose di fiducia da parte della dirigenza, lo sguardo di mister Fonseca è fissato sull’importanza di ogni singola partita, ribadendo la necessità di una risalita in classifica per i rossoneri, attualmente all’ottavo posto. La formazione di stasera, però, sará decisamente rimaneggiata.

A Verona con fiducia

La partita contro il Verona non solo rappresenta un banco di prova per le ambizioni di risalita del Milan ma si configura anche come un momento chiave per il futuro di Fonseca alla guida della squadra. Nonostante i risultati fino a questo momento altalenanti, le figure di spicco della dirigenza, quali Ibrahimovic e Moncada, sembrano sostenere con fermezza le scelte e i progetti del tecnico. La fiducia riposta in Fonseca è comunque emersa in settimana, con un’implicita scommessa sulle sue capacità di rivitalizzare la squadra e guidarla verso traguardi più ambiziosi.

Assenze pesanti

La serata vedrà il Milan scendere in campo presso lo stadio Bentegodi alle 20:45 senza molti dei suoi titolari: ben otto giocatori che vanno dai lungodegenti Florenzi e Bennacer fino agli esclusi per scelta tecnica (Theo Hernandez), per indisposizioni dell’ultimo momento (Morata) ed altri infortunati illustri (Pulisic). Nonostante queste defezioni, Fonseca si mostra pronto a giocarsi le sue carte con una formazione che promette sorprese e scelte tattiche audaci. Due in particolare vedranno giocatori giostrarsi fuori ruolo.

Fuori ruolo

La lista degli indisponibili costringe il tecnico a delle scelte obbligate per la formazione da schierare contro il Verona. Maignan confermato tra i pali, Emerson Royal e Jimenez sulle fasce con Gabbia e Thiaw centrali. In mediana giocherà molto probabilmente a sorpresa Filippo Terracciano nell’inedita posizione di mediano permettendo così a Tijani Reijnders di agire da vero trequartista (pur, anche qui, non essendo il suo ruolo). Abraham, con ai lati Chukwueze e Rafa Leao, guiderà l’attacco con la possibilità di vedere Camarda subentrare.

Filippo Terracciano

