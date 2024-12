Milan, la coerenza di Fonseca. Anche stasera mantiene la parola

Dopo il duro sfogo post Milan-Stella Rossa, Paulo Fonseca aveva invocato forze fresche dal Milan Futuro ed anche stasera, dopo il Genoa, manterrà la sua linea.

Il Milan, volente o nolente, al momento si distingue per la volontà del suo allenatore Paulo Fonseca di dare spazio ai giovani promettenti all’interno del proprio organico.

Dopo l’attacco diretto al gruppo dei big rossoneri post Milan-Stella Rossa con accuse di scarso impegno e poca dedizione al lavoro di squadra, Fonseca aveva preannunciato di ricorrere ai ragazzi del Milan Futuro e, anche stasera, manterrà la parola data.

Prestazioni convincenti

Il recente match contro il Genoa ha visto una prova sorprendentemente solida da parte di Álex Jiménez, il cui contributo difensivo e l’intesa sviluppata con Rafael Leao non sono passati inosservati. Sebbene il talento di Mattia Liberali non abbai risplenduto allo stesso modo, le loro capacità tecniche e la visione di gioco rimangono indiscusse, facendo presagire un futuro brillante. D’altra parte, l’entrata in scena di Francesco Camarda potrebbe rappresentare un punto di svolta, con il giovane attaccante che cerca ancora di lasciare il segno con il primo gol in squadra principale, ma che ha già mostrato segnali di crescita significativi.

La strategia di Fonseca

L’approccio di Fonseca alla gestione del Milan sembra incentrato sull’integrazione attiva dei giovani talenti all’interno della rosa principale, un’operazione che non solo promuove uno spirito di competitività interna, ma prepara anche il terreno per la nascita di una nuova generazione di calciatori di alto livello. La convocazione di giocatori come Lorenzo Torriani e Kevin Zeroli, quest’ultimo recentemente recuperato da un fastidio muscolare, sottolinea ulteriormente la volontà del tecnico di esplorare a fondo le potenzialità nascoste all’interno del proprio arsenale giovanile.

Francesco Camarda

A Verona coi ragazzi

Paulo Fonseca sembra aver adottato una strategia chiara per la stagione, decidendo di affidarsi alle giovani promesse del vivaio rossonero. Tra questi, spiccano nomi come Álex Jiménez, Mattia Liberali, e il giovanissimo Francesco Camarda, le cui prestazioni attirano già l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jiménez sarebbe destinato a partire nuovamente da titolare in occasione dell’imminente incontro contro il Verona, una scelta che testimonia la fiducia riposta dal tecnico nel difensore spagnolo.

Leggi l’articolo completo Milan, la coerenza di Fonseca. Anche stasera mantiene la parola, su Notizie Milan.