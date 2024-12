Quante partite ha dato il Milan a Fonseca Ce lo dice la Gazzetta

Da settimane in discussione e da dieci giorni sulla graticola insieme a giocatori e società, Paulo Fonseca, secondo la Gazzetta dello Sport, pare abbia ricevuto davvero un ultimatum a breve termine.

In uno scenario rossonero sempre più frenetico, l’avvicinarsi del capodanno porta con sé non solo festività ma anche sfide cruciali per il futuro professionale di alcuni.

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, si trova di fronte ad una serie di partite che potrebbero decidere le sorti della sua permanenza alla guida della squadra rossonera. Secondo la Gazzetta dello Sport il portoghese avrebbe ricevuto un numero ben preciso di match per dimostrare di avere ancora in mano la squadra in vista dei minimi traguardi stagionali.

Le scelte per Verona

Nonostante le difficoltà, Fonseca affronta le prossime sfide con una coerenza che rispecchia la sua filosofia di gioco e gestione della rosa. La decisione di lasciare in panchina Theo Hernandez anche a Verona a favore di Jimenez, per via di prestazioni ritenute insufficienti, è un’espressione della sua tendenza a premiare l’impegno e la qualità mostrati sia in allenamento che in partita, indipendentemente dall’età o dal nome. Questa coerenza si estende anche alle scelte tecniche, come dimostra l’introduzione di Filippo Terracciano in una posizione insolita a centrocampo per la partita contro il Verona, a centrocampo. Una mossa dettata dalla necessità di adattarsi alle assenze significative e di trovare soluzioni creative per mantenere competitività e imprevedibilità.

Coerenza

Fonseca si avvicina i prossimi incontri cruciali con la stessa coerenza e integrità che ha dimostrato finora, nonostante le voci e le pressioni esterne. La sua capacità di mantenere la calma sotto pressione e di fare scelte basate su principi chiari potrebbe rivelarsi decisiva non solo per le sorti immediate del Milan ma anche per la sua stessa carriera in rossonero. Nel calcio, come nella vita, a volte sono le sfide più ardue a rivelare il vero carattere di una persona ma il Milan vuole ora risposte a breve termine; entro quando?

Paulo Fonseca

L’ultimatum

Le prossime due settimane vedranno il Milan impegnato in incontri dal peso significativo. L’ultima trasferta dell’anno in campionato porterà oggi i rossoneri a Verona, seguita dalla chiusura del 2024 contro la Roma a San Siro e culminerà con la sfida per la semifinale di Supercoppa Italiana a Riyad contro la Juventus. Quest’ultima rappresenta la partita di maggiore difficoltà, non solo per la forza dell’avversario ma anche per l’importanza di andarsi a giocare la finale. La pressione è palpabile, e sebbene Fonseca si dimostri tranquillo e fiducioso nell’affrontare questi impegni, il bilancio fino a questo momento è complesso, con il Milan che occupa l’ottavo posto in classifica e si trova a distanza considerevole dalla vetta; Paulo Fonseca avrà le prossime tre, massimo quattro partite per invertire la rotta.

