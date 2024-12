Mercato di gennaio. La linea del Milan svelata dal CorSera

A dieci giorni dall’apertura della sessione invernale il Corriere della Sera svela quale sará la direttiva del Milan sul mercato e intanto Fonseca commenta così.

In un mondo del calcio sempre più frenetico dove il mercato sembra non chiudere mai, le mosse strategiche di una squadra possono trasformarsi nei tasselli vincenti anche nella cosiddetta sessione di riparazione di gennaio.

È il caso del Milan, che nelle ultime settimane fa parlare di sé non solo per le scialbe prestazioni in campo, ma anche per le voci di mercato che lo circondano. Gli occhi dei tifosi sono puntati sulle possibili mosse del club durante la finestra di trasferimento di gennaio ed il Corriere della Sera offre uno sguardo sulla politiche che il Milan adotterá sul mercato.

Le esigenze del Milan

Il Milan presenta delle necessità evidenti in diverse zone del campo, ma è il centrocampo a destare maggiore preoccupazione. Con una rosa che appare sottile in questa area, giocatori come Fofana e Reijnders stanno effettuando uno sforzo notevole, costretti spesso a giocare senza sostituti all’altezza. Questa situazione mette in luce l’urgente necessità di rinforzi che possano garantire un cambio qualitativo e quantitativo.

Che ne pensa Fonseca

Paulo Fonseca, durante la conferenza stampa alla vigilia di Verona-Milan, seppur riconoscendo l’interesse crescente intorno al tema mercato, ha preferito mantenere un approccio prudente. Queste le sue parole: “Mercato? “Adesso so che comincia ad essere il tema principale delle conferenze, ma è presto. Quello che posso dire è che parliamo sempre, la società è sempre attenta al mercato e se abbiamo bisogno loro sono sempre pronti per intervenire“.

Paulo Fonseca

La strategia di mercato del Milan

Nella strategia di mercato del club meneghino emerge una linea molto chiara: l’acquisto ponderato. La direzione di via Aldo Rossi ha preso una decisione netta, comunicata espressamente, di evitare acquisti dettati dall’emergenza o dalla semplice necessità di riempire vuoti temporanei. L’orientamento è verso operazioni mirate, con un focus particolare su giocatori che oltre a rispondere alle immediate esigenze tecniche, rappresentino anche investimenti a lungo termine, inserendosi in maniera organica nel progetto sportivo della società, così come rivelato dall’edizione odierna del Corriere della Sera.

