Milan, stasera contro l’osservato speciale. Spiragli per gennaio?

Al Bentegodi il Milan è obbligato a vincere e si troverà contro un giocatore molto chiacchierato in ottica rossonera nelle ultime settimane.

Nel panorama calcistico, le squadre sono sempre alla ricerca di talenti promettenti che possano rinforzare il proprio organico, specie quando si avvicinano le finestre di mercato.

Il Milan non fa eccezione a questa regola, soprattutto dato il suo attuale bisogno di rinforzare la zona mediana del campo. Una situazione che ha portato alla luce l’interesse per una giovane promessa che sembra aver catturato l’attenzione dei rossoneri.

I nomi per la mediana

La necessità di rinforzi a centrocampo per il Milan viene da una situazione di emergenza dovuta all’assenza lunga quattro mesi di Ismael Bennacer a causa di un infortunio. Nonostante il suo prossimo rientro, la dirigenza rossonera sente il bisogno di accrescere le opzioni a disposizione dell’allenatore in quella zona cruciale del campo. Il Milan si trova a considerare vari nomi per questo ruolo, da Samuele Ricci, considerato però troppo costoso e non facilmente cedibile dal Torino, a giovani come Bondo del Monza fino a Frendrup del Genoa e Cardoso del Betis Siviglia.

L’interesse

L’interesse del Milan per il centrocampista si inserisce nell’ampio quadro delle strategie di mercato del calcio moderno, dove la valorizzazione e la scoperta di talenti giovani è fondamentale per il successo sportivo e finanziario dei club. La partita di Verona diventa così non solo un evento sportivo da seguire per gli appassionati, ma anche un vero e proprio banco di prova per le future scelte di mercato rossonere vista la presenza di un obbiettivo di mercato da tempo chiacchierato in ottica Milan.

Un occhio al Bentegodi

Reda Belahyane, centrocampista ventenne del Hellas Verona, è diventato oggetto di interesse da tempo per il Milan. Le doti del giovane calciatore marocchino non sono passate inosservate agli scout del club meneghino, in particolare al direttore tecnico Moncada, in una fase in cui i rossoneri stanno vagliando diverse opzioni per rafforzare la propria mediana. La partita di questa sera al Bentegodi vede dunque il Milan focalizzato sulle prestazioni di Belahyane, con l’intento di valutare da vicino le sue capacità e le potenzialità di un possibile futuro inserimento nel tessuto tecnico-tattico della squadra.

Reda Belahyane

