Le indiscrezioni di mercato aumentano in questo momento visto che il mercato invernale è alle porte.

Nel cuore del calcio italiano, la strategia di mercato dell’Inter si muove tra conferme e potenziali cessioni milionarie, delineando un futuro che potrebbe vedere l’addio di due pezzi pregiati del centrocampo nerazzurro.

Mentre la squadra di Simone Inzaghi sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista dei risliutati, la dirigenza guarda già avanti, meditando scelte coraggiose e ambiziose per mantenere alta la competitività.

Futuro incerto

Nel dettaglio, come riporta Inter Live, Kristjan Asllani e Davide Frattesi potrebbero lasciare la maglia nerazzurra per cifre che farebbero gola a qualsiasi club. L’albanese, nonostante non abbia sempre esibito prestazioni al top, porta con sé un investimento forte da parte della società; Frattesi, invece, brilla maggiormente quando entra a gara in corso piuttosto che come titolare, ma resta una pedina cruciale.

Le cifre

Le possibili cessioni, se realizzate, oscillerebbero intorno ai 30 milioni per Asllani mentre per Frattesi la valutazione supererebbe i 40 milioni: l’Inter reinvestirebbe la cifra in adeguati sostituti.

Davide Frattesi

I sostituti

Le voci di corridoio non si fermano alle possibili partenze, ma indicano già dei sostituiti degni di nota. In prima fila c’è Nico Paz, giovane talento argentino, già osservato con interesse da Javier Zanetti durante la partita tra Como e Roma. Paz rappresenta un profilo di mezzala capace di garantire superiorità numerica e creatività, qualità ricercate dall’Inter da tempo. Parallelamente, anche Adrian Bernabé, in forza al Parma, risulta essere nel mirino dei nerazzurri. Il suo impiego come regista o mezzala si allinea perfettamente agli ideali tattici della squadra milanese.

Leggi l’articolo completo L’Inter pensa ad una rivoluzione: anche Asllani e Frattesi in partenza Nel caso pronti i sostituti, su Notizie Inter.