Gianluca Di Marzio, facendo il punto del mercato rossonero, ha rivelato che Rabiot potrebbe essere il grande colpo a sorpresa.

In un periodo in cui le trattative e gli scambi diventano protagonisti assoluti della scena calcistica internazionale, il Milan continua a delineare strategie per ampliare e migliorare la propria squadra sotto la guida attenta di Paulo Fonseca. Tenendo il punto di mira ben fisso su obiettivi che possono fare la differenza nel medio e lungo termine, i rossoneri sembrano decisi a non lasciarsi sfuggire opportunità preziose sul mercato. Tra i nomi che fanno battere il cuore dei tifosi e scaldare le discussioni degli esperti, quello di Adrien Rabiot risuona con insistenza tra le mura di Casa Milan. Gianluca Di Marzio, facendo il punto del mercato rossonero nell’intervista a ilgiornale.it, ha svelato un’interessante retroscena sul futuro del francese ex Juve.

Rabiot: opportunità concreta

Gianluca Di Marzio, parlando del mercato del Milan, ha rivelato che “in casa rossonera hanno delle alternative e non mi stupirei se alla fine arrivasse un parametro zero di lusso come Adrien Rabiot“. Ha proseguito poi sottolineando che “sarebbe la ciliegina sulla torta di qualsiasi squadra, vero è che dovresti corrispondergli un ingaggio molto alto però è un giocatore che andrebbe a rinforzare pesantemente la rosa”. Ha concluso rimarcando le favorevoli condizioni di mercato in merito al possibile colpo di mercato, evidenziando che “l’Inter non ha bisogno in quel ruolo, le altre sono coperte e non spenderebbero tanto di ingaggio, in Italia l’unica che può tentare di prendere Rabiot è solo il Milan“.

Youssouf Fofana

Capitolo Fofana

L’esperto di mercato ha sottolineato che“il Milan pensava che Fofana, essendo in scadenza di contratto, sarebbe andato via a condizioni favorevoli, ovvero massimo 20 milioni di euro. Il Monaco però è un altro club duro da questo punto di vista e Moncada lo sa bene perché ci ha lavorato. I francesi sono partiti da 35 milioni di euro, è tosta come trattativa perché il Monaco non ha bisogno di venderlo e sta cercando di creare l’asta per guadagnarci maggiormente. Purtroppo, come dimostrato da Todibo nelle ultime ore, il sì del giocatore vale fino ad un certo punto, oggi la forza della Premier League sia a livello di offerte per il cartellino che per l’ingaggio è nettamente superiore rispetto alla Serie A”.

