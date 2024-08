La Curva Sud sarà assente al Trofeo Berlusconi che si giocherà domani sera a San Siro. Ecco il comunicato della Curva a riguardo.

Una serata speciale attende i tifosi del calcio milanese e non solo. Lo stadio San Siro si prepara ad accogliere una sfida amichevole di rilievo tra il Milan, guidato da Paulo Fonseca, e il Monza di Alessandro Nesta. L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 di domani sera, e l’occasione è quella del ‘Trofeo Silvio Berlusconi‘, giunto alla sua seconda edizione.

Il comunicato della Curva Sud

La Curva Sud, tramite un comunicato ufficiale diramato tramite Instagram, ha ufficiliazzato la propria assenza dal Trofeo Berlusconi che avrà luogo domani sera a San Siro. In particolare il il cuore caldo del tifo rossonero ha ribadito quanto segue: “Ricordiamo a tutti che come accade ormai da anni la Curva Sud non presenzia a nessuna delle amichevoli, trofeo Berlusconi compreso. Pertanto non ci sarà alcuna forma di tifo: niente cori, niente striscioni, niente bandiere e stendardi al secondo anello blu”.

Db Monza 08/08/2023 – amichevole / Monza-Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport

Adriano Galliani-Franco Baresi-Paolo Berlusconi-Luigi Berlusconi-Marta Fascina

Dove e quando

Il match si terrà il 13 agosto 2024 alle ore 21:00 a San Siro, con trasmissione in diretta televisiva su Canale 5. Per coloro che prediligono le piattaforme digitali, la partita sarà altresì disponibile in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset, rendendo il confronto accessibile a un pubblico quanto più vasto possibile.

Le squadre in campo

Dal punto di vista delle formazioni, entrambe le squadre sembrano pronte a scendere in campo con il massimo delle ambizioni. Il Milan si presenterà con un 4-2-3-1 che vedrà tra i pali Maignan, davanti a lui dovrebbe esserci una difesa formata da Calabria, Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez. A centrocampo Bennacer e Reijnders supporteranno il trio offensivo formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao, con Morata punta di diamante dell’attacco. D’altro canto, il Monza opterà per un 3-4-2-1 con Sorrentino in porta, difeso da Izzo, Pablo Marì e Caldirola. Il centrocampo vedrà Birindelli, Pessina, Sensi e Kyriakopoulos con Maldini e Mota a supporto dell’unico attaccante, Petagna.

