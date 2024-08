Il Milan e la Juventus. riferisce Gianluca Di Marzio, hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Kalulu in bianconero. Ecco i dettagli.

Nel dinamico mondo del calcio italiano, si stanno registrando movimenti di mercato che potrebbero influenzare le sorti delle squadre coinvolte. Tra le operazioni più discusse del momento figura il trasferimento di Pierre Kalulu dalla squadra del Milan alla Juventus. Questa mossa rappresenta un importante cambio di scenari per entrambi i club, con implicazioni sia tecniche che economiche. Le trattative, caratterizzate da una rapida convergenza tra le due società, hanno ormai delineato il quadro dell’operazione, mancando solo alcuni dettagli per ufficializzare l’affare.

Il percorso di Kalulu verso Torino

Kalulu, difensore francese non considerato incedibile dal Milan, si trova al centro di un’operazione di mercato che lo potrebbe vedere presto vestire la maglia della Juventus. La necessità della Vecchia Signora di trovare un sostituto all’altezza, dopo aver perso l’opportunità di ingaggiare Jean-Clair Todibo, ha accelerato le trattative con il Milan. Nonostante la posizione iniziale del club rossonero di non voler cedere nessuno dei suoi giocatori senza offerte di rilievo, l’interesse mostrato dalla Juventus ha portato a un rapido accordo.

Moise Kean-Pierre Kalulu

Dettagli finanziari dell’accordo

L’intesa raggiunta tra Milan e Juventus per il trasferimento di Kalulu contempla una formula che prevede un prestito con obbligo di riscatto. La cifra stabilita per il prestito ammonta a 3,5 milioni di euro, mentre quella per il riscatto è fissata a 14 milioni di euro, ai quali possono aggiungersi ulteriori 3 milioni di euro in bonus legati al raggiungimento di determinate condizioni sportive. Inoltre, al Milan spetterà il 10% della cifra di una futura rivendita del giocatore. Questi numeri riflettono la valutazione di Kalulu da parte dei due club e l’importanza che attribuiscono al suo contributo futuro in campo.

Ultimi passaggi per la conclusione dell’affare

Nonostante l’accordo tra i due club sia ormai definito, rimane da formalizzare l’intesa con il giocatore. Pierre Kalulu ha già espresso il suo assenso al trasferimento, ma sono previsti ulteriori incontri tra la dirigenza della Juventus e l’entourage del calciatore per definire gli ultimi dettagli contrattuali. Questa fase rappresenta l’ultimo ostacolo prima dell’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare a breve.

Implicazioni sportive e aspettative future

Questo trasferimento rappresenta una svolta significativa per la carriera di Kalulu e un’operazione strategica per la Juventus, che si assicura un giovane difensore di prospettiva, in grado di integrarsi nel progetto tecnico della squadra. Per il Milan, la cessione finanzia altre possibili mosse di mercato, fornendo al contempo una plusvalenza economica. La capacità di Kalulu di adattarsi al contesto juventino e di rispondere alle aspettative sarà cruciale per valutare l’efficacia dell’affare nel medio-lungo termine.

