Non è ancora chiaro il futuro dell’attaccante argentino che certamente non rientra nel progetto nerazzurro.

La situazione di Joaquin Correa all’Inter si conferma particolarmente delicata. Dopo un periodo in prestito al Marsiglia, l’attaccante argentino è tornato nella rosa nerazzurra ma è destinato a non restarvici. La questione non è di facile soluzione perché c’è una difficoltà evidenziata dalla mancanza di proposte solide; finora i nerazzurri hanno registrato solo alcuni approcci preliminari che non hanno ancora portato a una soluzione definitiva.

Joaquin Correa

La novità

Il Tucu è stato brevemente accostato al Genoa ma queste speculazioni sono state prontamente smentite. Nonostante la necessità del club ligure di rinforzare il proprio attacco, in seguito alla partenza di Retegui, Correa non sembra rientrare tra le opzioni considerate. Il quotidiano Il Secolo XIX ha chiarito che l’interesse del club ligure si volge piuttosto verso altri giocatori, citando come esempio Arkadiusz Milik della Juventus, sebbene anche questa pista si presenti complicata per questioni economiche.

In attesa

I nerazzurri quindi restano pronti a valutare qualsiasi offerta per l’argentino che a Milano non ha praticamente mai fatto bene nonostante un esordio più che promettente (doppietta contro l’Hellas Verona). Per il Genoa sarebbe stato l’eventuale sostituto di Gudmundsson (diretto verso la Fiorentina ma ancora in Liguria) più che di Retegui. Tra l’altro, il 17 agosto c’è proprio Genoa-Inter; vedremo se Inzaghi convocherà Correa per la partita.

