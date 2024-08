Il Milan è in cerca degli ultimi colpi per chiudere il proprio mercato. Quest’ultimi potrebbero arrivare da Londra, sponda Chelsea.

Il Milan, dopo aver ufficializzato Morata, ha messo a segno altri due colpi decisamente molto importanti: Pavlovic e Emerson Royal. Il progetto di mercato rossonero è decisamente in stato avanzato di ‘loading’, in base a quanto preventivato a bocce ferme appena concluso l’ultimo campionato. Il Club di Via Aldo Rossi desiderava infatti non cedere nessuno, e difatti né Maignan, né Theo e né tantomeno Leao, hanno lasciato Milano. Voleva inoltre rafforzare la rosa con almeno quattro innesti: un centrale e un esterno destro di difesa, un centrocampista centrale e una attaccante. Tre dei quattro obiettivi di mercato sono stati raggiunti. Manca ora l’ultimo tassello, forse quello più difficile considerando quanto è complessa la trattativa per Fofana. Potrebbero però non mancare sorprese, in particolare Fabrizio Romano attraverso un post sul proprio profilo X, svela le possibili mosse segrete rossonere.

Doppio colpo dal Chelsea

Fabrizio Romano, facendo il punto del mercato, ha evidenziato che “Lukaku, Chalobah e Broja, così come David Datro Fofana, lasceranno il Chelsea quest’estate. Per tutti loro è previsto il trasferimento definitivo, dato che Lukaku ha concordato un accordo triennale con il Napoli. Chalobah, Fofana e Broja stanno valutando le opzioni”. Sia Broja che Chalobah sono profili che spesso sono stati accostati al Milan, nelle ultime settimane, Inoltre è ben risaputa la grande amicizia tra i due club che ha spesso permesso di realizzare ottimi affari. Basti pensare al doppio colpo messo a segno nello scorso calciomercato: Pulisic e Loftus-Cheek.

Youssouf Fofana

Le prossime mosse del Milan

Il Milan ha le idee ben chiare su come muoversi sul mercato. Fofana resta l’obiettivo numero e non è un caso infatti che radio mercato riporti di un nuovo rilancio per il francese del Monaco. Le cessioni rappresentano un capitolo molto delicato in casa Milan, da esse infatti la squadra mercato rossonera potrà recuperare le finanze per realizzare colpi in eccedenza rispetto a quelli già programmati.

