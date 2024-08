Adrien Rabiot è ancora libero sul mercato e potrebbe essere lui l’ultimo acquisto a sorpresa di Ibra. Intanto mergono nuove ed interessanti novità.

In un panorama calcistico in continuo movimento, la situazione di Adrien Rabiot ha suscitato notevole interesse. L’ex centrocampista della Juventus, noto per le sue prestazioni su campo, si trova attualmente senza squadra. La sua richiesta salariale ha apparentemente rappresentato un ostacolo per molte squadre interessate, mettendo Rabiot in una posizione di stallo professionale. Tuttavia, emergono voci che il giocatore sia disposto a rivedere le sue pretese economiche per proseguire la carriera in Serie A, con il Milan che sembra ormai un potenziale approdo. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha svelato nuove ed interessanti novità in merito al futuro del francese ex Juve.

No di Rabiot al Galatasaray

La rosea riferisce che “negli scorsi giorni il Galatasaray ha provato ad approcciare mamma Veronique, da sempre procuratrice del figlio Adrien, ma il tentativo è andato a vuoto”. Decisamente una notizia importante, che testimonia la volontà del giocatore ex Juve di restare nel grande calcio che conta, in particolare quello relativo ai 5 top campionati europei.

Zlatan Ibrahimovic

Rabiot aspetta il Milan?

La rosea aggiunge un dettaglio decisamente non di poco conto, sottolinea infatti che “lunica certezza è che Rabiot voglia proseguire la sua carriera in uno dei cinque campionati top europei”. Motivo che fa stare sugli attenti i vertici di Via Aldo Rossi, soprattutto poi considerando che, al momento, non sono arrivate al francese offerte importanti in tal senso. Il Milan potrebbe essere la soluzione ideale per Rabiot, soprattutto perché la squadra rossonera è ancora alla ricerca di innesti di qualità per mantenere alto il livello della rosa. Secondo le ultime indiscrezioni, Rabiot sarebbe disposto a ridurre le sue pretese economiche pur di continuare a giocare in un campionato competitivo come quello italiano e in un club con ambizioni europee. Chissà che non possa essere proprio Rabiot il sigillo finale del settimo giorno di creazione di Zlatan Ibrahimovic.

