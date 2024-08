Il club catalano non può tesserare il bianconero nonostante questo sia disponibile a prezzo di saldo.

Il futuro di Federico Chiesa, talento indiscusso della Juventus e del calcio italiano continua a far discutere molto in questi ultimi giorni di mercato. Recentemente, si è diffusa la voce di un possibile trasferimento al Barcellona, un’ipotesi che ha suscitato curiosità e speculazioni. Tuttavia, emergono nuovi dettagli che potrebbero influenzare significativamente questa trattativa.

Gli aggiornamenti

Dalle colonne di uno dei principali quotidiani sportivi spagnoli, Marca, si apprende che le prospettive di vedere Federico Chiesa indossare la maglia blaugrana nella prossima stagione stanno diventando sempre più nebulose. Le motivazioni di tale incertezza si legano strettamente alle politiche di bilancio e alle regole del Fair Play Finanziario che il Barcellona sta cercando di rispettare scrupolosamente. La situazione si è ulteriormente complicata a seguito dell’acquisto di Dani Olmo, la cui registrazione ufficiale è in sospeso proprio a causa di questi vincoli finanziari.

Federico Chiesa

La decisione del club

Di fronte a queste difficoltà economiche e regolamentari, sembra che il Barcellona abbia deciso di fare un passo indietro rispetto all’interessamento per Federico Chiesa. La necessità di non violare le regole del Fair Play Finanziario si è rivelata un ostacolo insormontabile per procedere all’acquisto dell’attaccante, il cui contratto con la Juventus è in scadenza nel 2025.

I nerazzurri tornano in ballo

In questo scenario, la permanenza di Chiesa alla Juventus appare sempre più probabile, almeno per il prossimo futuro. Con un contratto che corre fino al 2025, il calciatore sembra destinato a rimanere a Torino, a meno che non emergano nuovi interessamenti. La Juventus corre sempre più il rischio di perderlo a costo zero alla fine di questa stagione: l’Inter, che non può acquistarlo ora, sembra osservare con attenzione l’evolversi della situazione proprio con l’obiettivo di tesserarlo dopo la scadenza dell’attuale contratto.

