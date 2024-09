Il mercato del Milan potrebbe non essere ancora chiuso. Ci sarebbero infatti ancora speranze per vedere in rossonero Rabiot, ecco come.

Nel mondo del calcio, il calciomercato rappresenta sempre un periodo di grandi emozioni e attese, dove i tifosi sognano possibili acquisti che possano cambiare le sorti delle loro squadre del cuore. Proprio in quest’ottica, il Milan sembrava avere in vista un rinforzo di spicco: Adrien Rabiot era infatti sul punto di vestire la maglia rossonera, in un’operazione che avrebbe visto coinvolto un altro centrocampista, Ismael Bennacer. Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, le cose non sono andate come previsto e il trasferimento di Rabiot al Milan appare ormai un sogno sfumato.

Nuove strategie per il Milan

Il Milan, sotto la guida della sua dirigenza, ha sempre mostrato un grande interesse nel rafforzare il centrocampo, e l’arrivo di Adrien Rabiot sembrava essere l’occasione perfetta. Il francese, con la sua esperienza internazionale e le sue indubbie capacità tecniche, avrebbe rappresentato un valore aggiunto non indifferente per la squadra rossonera. Questa potenziale operazione di mercato aveva riacceso le speranze dei tifosi, ansiosi di vedere un ulteriore innalzamento del livello qualitativo della rosa a disposizione dell’allenatore.

Ismaël Bennacer

Le dinamiche del trasferimento

La trattativa, però, si è rivelata meno lineare del previsto. Ismael Bennacer, medio rossonero e pezzo pregiato nella rosa milanista, era considerato una pedina fondamentale nel possibile scambio con Rabiot. L’algerino, infatti, era stato vicino all’addio, lasciando il centro sportivo di Milanello in seguito all’interesse di squadre come l’Atletico Madrid e il Marsiglia. Ciononostante, nessuno di questi club ha concretizzato l’affondo decisivo per assicurarsi le sue prestazioni, lasciando la situazione in una sorta di limbo.

Il ruolo dei club sauditi

Nel frattempo, emerge un nuovo attore in questo intricato scenario di mercato: i club sauditi. Con il mercato ancora aperto in Arabia Saudita, la possibilità che Bennacer possa trasferirsi in una squadra di questo paese si configura come l’ultima chance per il Milan di liberare risorse e magari investire su Rabiot. Tuttavia, le speranze paiono ridotte al lumicino, vista la complessità della situazione e le alternative che potrebbero non essere all’altezza delle aspettative del giocatore algerino.

Un affare complicato

Ad aggiungere un ulteriore strato di complessità vi è l’interesse del Galatasaray per Rabiot, che apre scenari competitivi e potenzialmente più attrattivi per il giocatore francese. Questo fa del trasferimento di Rabiot al Milan una vicenda ancora più incerta, con il calciomercato che riserva sempre sorprese fino all’ultimo momento.

