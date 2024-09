Il futuro di Jovic è sempre più lontano dal mondo Milan. Il serbo, qualora non fosse ceduto, potrebbe essere escluso dalle liste rossonere.

Nelle ultimissime fasi del calciomercato, l’aria che tira intorno al Milan e ai suoi attaccanti assume connotati sempre più incerti e intriganti. Fra i nomi che riempiono le pagine di mercato, quello di Luka Jovic balza agli occhi per una situazione che sembrava delineata ma che, nelle ultime ore, ha preso una piega del tutto inaspettata. L’attaccante serbo, che fino a poco tempo fa sembrava poter continuare la sua avventura in rossonero senza particolari scossoni, si ritrova ora ad un punto di svolta cruciale della sua permanenza a Milano.

L’inaspettato cambiamento per Jovic

Nonostante un’estate relativamente tranquilla e l’assenza di indicazioni negative da parte del tecnico Paulo Fonseca, le cose per Jovic sembravano procedere senza intoppi. Al contrario di compagni come Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, fino a poco fa, l’ex attaccante del Real Madrid non era stato messo ai margini del progetto tecnico. Tuttavia, il vento sembra essere cambiato notevolmente nelle ultime ore, soprattutto con l’emergere della possibilità di un accordo con Tammy Abraham, che ha di fatto relegato Jovic in una posizione di incertezza.

Una partenza incerta

La situazione per Jovic si è complicata ulteriormente con l’abbandono del centro sportivo di Milanello, apparentemente a causa di un infortunio. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore livello di complessità alla sua potenziale partenza. Con il mercato ancora aperto in alcuni campionati, le porte per un trasferimento rimangono aperte, ma la strada per una destinazione ideale appare tutt’altro che semplice.

L’ipotesi sorprendente sul futuro di Jovic

D’altra parte, una possibilità sorprendente emerge dalle ultime notizie. Il futuro di Jovic potrebbe non includere affatto una partenza. Interessante è l’ipotesi, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, che nonostante la mancata cessione, Paulo Fonseca starebbe valutando seriamente di escludere Jovic dalla lista per il campionato. Un’opzione che fino a poco tempo fa sembrava inverosimile, ma che ora assume contorni concreti e testimonia la fluidità e l’incertezza che caratterizzano il mercato milanista.

