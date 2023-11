Milan-rapporto coi media, interessante retroscena di Repubblica: ecco cosa è successo giovedì. Tutti i dettagli

Interessante retroscena svelato da Repubblica sul rapporto tra il Milan e i Media, social e carta stampata.

Giovedì scorso, in una singolare riunione via zoom, il club rossonero ha informato i responsabili dei siti web di informazione rossonera a non veicolare notizie che possano scoraggiare i tifosi.

