Fabio Ravezzani ha criticato senza mezzi termini alcune scelte fatte da Cardinale che, a suo dire, avrebbero causato gli attuali problemi del Milan.

Il Milan della gestione RedBird, a capo Cardinale, fa discutere i tifosi che nutrono dubbi sulle volontà di riportare la squadra lì dove il blasone e la storia merita che stia. Anche alcuni addetti ai lavori sollevano dubbi, perplessità, addirittura sul futuro del Club nonostante sia una delle squadre con il miglior bilancio della Serie A. Tra questi figura Fabio Ravezzani, direttore di ‘TeleLombardia’, che attraverso dei post e conseguenti risposte ha espresso pareri decisamente molto forti.

La colpa di Cardinale

“La colpa grave di Cardinale è stata il suo decisionismo USA senza valutare l’importanza di competenze acquisite. Tutti nuovi nello staff dirigenziale, zero esperienza pregressa. 6 derby persi di fila, ambiente depresso dopo 3 di campionato. Tifosi che temono altre sconfitte”.

Zlatan Ibrahimović

Malumori al Milan?

Nelle ultime ore, come se non bastasse, sono emerse indiscrezioni decisamente forti in merito al rapporto tra il numero di RedBird e del Milan con Ibrahimovic. Tra i due si dice ci sia “freddezza” per via di alcune scelte dello svedese che non hanno trovato l’appoggio di Cardinale. Le parole di Ravezzani, in qualche modo, testimoniano quanto i rumors stanno portando a galla nelle ultime ore. Urge senza dubbio venga fatta maggiore chiarezza per scongiurare il pullulare di nuove e più gravi illazioni verso la societù di addetti stampa e tifosi. Si rischierebbe altrimenti di contaminare, ancora di più, un ambiente che al momento non gode esattamente del proprio momento migliore.

