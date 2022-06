La nuova società del Milan, RedBird con un comunicato ufficiale ferma la quotazione di SeatGeek società di ticketing.

Il partner di RedBird Capital, Andy Gordon parla così per conto di RedBall: “SeatGeek è una grande azienda tecnologica con una comprovata esperienza di crescita e un forte slancio. Tuttavia, date le attuali condizioni di mercato, è stato reciprocamente stabilito che l’opzione migliore per tutte le parti in questo momento è che SeatGeek non sbarchi in Borsa. Auguriamo a questa incredibile squadra di continuare con successo.“

Il CEO e co-fondatore di SeatGeek, Jack Groetzinger parla così: “Data la volatilità dei mercati pubblici, insieme abbiamo stabilito che la cessazione dell’aggregazione aziendale fosse nel migliore interesse di tutte le parti. Abbiamo un enorme rispetto per il team di RedBall e apprezziamo la loro collaborazione durante tutto il processo. SeatGeek ha recentemente annunciato due trimestri da record e restiamo fiduciosi nella nostra crescita a lungo termine.”

