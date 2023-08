Milan, Reijnders e Loftus Cheek guidano a centrocampo! Le novità. I due rossoneri rivoluzionano il modo di giocare di Pioli

Il reparto del Milan che pià ha subito cambiamento in questo calciomercato estivo è il centrocampo: via Tonali e subito titolari i due neo acquisti Reijnders e Loftus Cheek. Due che hanno cambiato il Milan di Stefano Pioli.

Per quanto riguarda l’olandese, è uno di quei giocatori che corre tanto e sbaglia poco. Più di 12 km corsi in due partite e quattro palle sbagliate in totale, sempre con la testa alzata per cercare la giocata: sui social è già il preferito dei tifosi rossoneri. Diverso è Loftus Cheek. Non è solo un centrocampista fisico e difensivo, ma porta quei kg e centimetri che servono ai rossoneri, dopo le difficoltà dell’anno scorso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

