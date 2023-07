Tijjani Reijnders, nuovo giocatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa a margine della sua presentazione in rossonero

ACCOGLIENZA – «È bellissimo. Il primo giorno è stato molto bello, ho parlato con Pioli e i miei compagni».

TANTI OLANDESI NEL MILAN – «Ho visto tanti video, sono tutti giocatori leggendari. Non voglio mettermi in paragone con loro, ma spero di fare belle cose al Milan e di dare tanto a questo club».

CARATTERISTICHE – «Sono un centrocampista moderno, box to box, che posso sia salire che tornare per difendere. Le mie qualità si vedono meglio in fase offensiva. Voglio costruire gioco, creare occasioni e spero di riuscirci anche qua. Seedorf è un grandissimo giocatore, ma è difficile mettersi a confronto».

