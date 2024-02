Milan-Rennes, Kalimuendo, attaccante dei francesi, ha parlato della sfida di questa sera in Europa League: le sue dichiarazioni

Intervistato dall’Equipe, Kalimuendo, attaccante del Rennes, ha parlato così della sfida di questa sera in Europa League contro il Milan:

PAROLE – «Hanno giocato contro il PSG in Champions e li ho rivisti di recente contro il Frosinone. Chiaramente sono una grande squadra, con dei giocatori di altissimo livello come Rafael Leao o i calciatori francesi… Sono stati anche campioni di Italia nel 2022. Sarà una partita molto complicata. A San Siro possono fare grandi cose ma noi abbiamo l’opportunità di lasciare un segno nella storia del Rennes. Conosco la loro storia, piena di grandi giocatori. Ho visto immagini di Gullit e Inzaghi. Quest’ultimo l’ho visto su YouTube e mi piace il modo in cui si muoveva: si può capire l’intelligenza di un giocatore senza necessariamente averlo visto giocare. Aveva sempre la capacità di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Non era alto come me eppure toccava molti palloni in area e questo è sempre fonte di ispirazione».

