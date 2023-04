Il Milan travolge a sorpresa il Napoli e lo fa con le giocate di un super Leao con due reti e tanti spunti davvero importanti

I rossoneri sono tornati al modulo con cui hanno vinto lo Scudetto e il portoghese è stato libero di dare sfogo alle sue caratteristiche: corsa, velocità, dribbling e letale in campo aperto. La prima rete è capire il movimento, mentre la seconda è di rara bellezza, nel mezzo tante giocate a far impazzire gli azzurri. E’ tornato Leao e ora per il rinnovo è partita aperta.

L'articolo Milan, riecco il vero Leao proviene da Calcio News 24.

