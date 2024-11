Terminata l’ultima sosta per le nazionali del 2024 Milanello torna a popolarsi tra rientri programmati e qualche giorno di riposo in più concesso, il tutto con vista Juventus.

La preparazione atletica e tattica è un pilastro fondamentale per il successo nel calcio moderno. Il Milan si impegna quotidianamente nel centro sportivo di Milanello per affinare forma fisica e strategie di gioco.

In questo contesto, l’allenamento odierno dei rossoneri assume un’importanza cruciale in vista del prossimo scontro di campionato contro la Juventus. Sotto la guida dell’allenatore Paulo Fonseca, la squadra lavora per prepararsi al meglio per l’importante incontro che si terrà al San Siro.

Nel cuore della preparazione

La giornata odierna per i giocatori del Milan è programmata per iniziare nel pomeriggio, un momento dedicato a intensificare la preparazione in vista del match del sabato 23 novembre contro la Juventus. Questo appuntamento, fissato alle ore 18:00 presso il leggendario stadio San Siro, promette di essere uno dei punti culminanti della stagione, mettendo di fronte due delle squadre più titolate e competitive della Serie A.

Giovani promesse e ritorni attesi

Ieri, durante la sessione di allenamento, oltre ai membri regolari della prima squadra, si sono distinti anche numerosi giovani talenti appartenenti al progetto Milan Futuro, che vedrà un impegno importante nella gara contro il Pescara in Serie C domani sera. Tra i ritorni più attesi dei più grandi, oggi spicca invece quello di Theo Hernandez, assente nella recente sfida contro l’Italia al Meazza. A Mike Maignan, protagonista con una prestazione eccellente nel match contro gli Azzurri, è stato invece concesso un meritato giorno di riposo supplementare.

Theo Hernandez e Mike Maignan

Rientri dall’impegno internazionale

Da oggi si segnala quindi il progressivo rientro dei calciatori rossoneri impegnati con le rispettive nazionali durante l’ultima pausa dedicata agli incontri internazionali. Questo momento rappresenta un cruciale punto di svolta nella preparazione della squadra, poiché consente al tecnico Paulo Fonseca di avere nuovamente a disposizione l’intero organico per affinare gli ultimi dettagli in vista della sfida di sabato contro la Juventus. La gestione di questi rientri sarà decisiva per garantire che tutti i giocatori siano nella condizione ottimale sia dal punto di vista fisico che mentale.

