Le prestazioni e le reti del giocatore stanno destando l’interesse di alcuni club europei, uno in particolare. Una partenza in prestito potrebbe fargli bene?

Nella ricerca di rinforzare la propria rosa, spesso a causa di infortuni, le squadre europee sono sempre vigili sulle opportunità di mercato e, in questo specifico caso, una big europea ha posto gli occhi su un talento emergente che attualmente milita nelle file del Milan.

La prematura uscita di scena di Thierry Rendall, terzino destro del Valencia, a causa di un infortunio al legamento crociato, ha spinto la direzione sportiva del club a considerare alternative valide per colmare il vuoto lasciato.

Una necessità urgente

Dopo l’infortunio di Rendall, la necessità di trovare un sostituto adeguato è diventata una priorità per il Valencia. Con le limitazioni economiche attuali, il club è costretto a navigare il mercato con cautela, esplorando opzioni che consentano di mantenere l’equilibrio finanziario pur rinforzando la squadra. In questo contesto, l’idea di un prestito sembra essere la soluzione più praticabile.

Alex Jiménez nel mirino

Il terzino destro Alex Jiménez, il cui trasferimento al Milan dal Real Madrid lo scorso anno ha segnato un investimento di 5 milioni di euro, è emerso come una delle principali opzioni per il Valencia. La stagione corrente sta vedendo Jiménez fare decisamente sentire la sua presenza in Lega Pro. In un Milan Futuro pur zoppicante, lo spagnolo ha già messo a segno due gol in 12 partite, dimostrando non solo affidabilità difensiva ma anche una certa propensione all’attacco. Queste qualità rendono Jiménez un candidato ideale per il Valencia, che cerca di rinforzare il fianco destro della propria difesa senza gravare eccessivamente sulle proprie finanze.

Alex Jimenez

Possibilità e formula

Il proprietario del Valencia, Peter Lim, ha dato il suo benestare per l’esplorazione di questa pista durante una recente riunione con i dirigenti Javier Solís e Miguel Àngel Corona a Singapore. La scelta di Jiménez, tuttavia, non è ancora definitiva. La dirigenza del Valencia, assieme all’allenatore e storico ex Rubén Baraja, valuterà attentamente tutte le opzioni disponibili prima di prendere una decisione finale. L’approdo di Alex Jiménez al Valencia, se confermato, sarebbe in ogni caso temporaneo con la formula del prestito secco, considerando il suo contratto con il Milan valido fino al 2028.

