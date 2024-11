I rossoneri, alla continua ricerca di rinforzi per una mediana ridotta all’osso, hanno messo gli occhi su di un giocatore già sulla bocca di molti club ma con un arma in più.

Il Milan è notoriamente alla ricerca costante di talenti capaci di rafforzare la squadra, specie in vista delle sfide che il futuro riserva. In questo panorama di incessante ricerca di nuovi elementi, emerge il nome di un giocatore già accostato a grandi club e capitano del suo attuale.

Con un interesse marcato verso giocatori capaci di adattarsi a più ruoli sul campo in mediana il Milan vede in lui la figura ideale per arricchire il proprio centrocampo, attualmente alla ricerca di nuove energie.

L’obiettivo del Milan

Il centrocampista classe 2001, con la sua duttilità tattica, ha suscitato l’interesse della dirigenza milanista grazie alla capacità di ricoprire sia ruoli difensivi che più avanzati nella zona mediana del campo. Questa versatilità rende il giocatore olandese un pezzo pregiato del mercato internazionale pur con una valutazione al momento considerata ancora accessibile. Il Milan vede in lui non solo una promessa per il futuro, ma un talento già pronto a contribuire in modo sostanziale.

Occhi su Timber

Acquistare un calciatore del calibro di Quinten Timber non è opera semplice, soprattutto considerando la ferma posizione del Feyenoord in termini di valutazione economica. La squadra olandese, consapevole del valore del suo capitano, ha fissato un prezzo che parte dai 20/25 milioni di euro, una cifra ragguardevole ma non impossibile che testimonia l’importanza di Timber nel progetto tecnico del club. Il Milan, dunque, si trova di fronte alla sfida di bilanciare il desiderio di rafforzare la rosa con le disponibilità economiche a disposizione.

Il fattore Reijnders

In questo contesto si inserisce la figura di Tijjani Reijnders, compagno di squadra di Timber in nazionale. La presenza di un connazionale e collega all’interno del Milan potrebbe giocare un ruolo chiave nelle dinamiche del trasferimento. La conoscenza reciproca e la possibile influenza positiva di Reijnders sulle decisioni di Timber potrebbero infatti agevolare e accelerare i tempi della trattativa, rendendo il passaggio al club rossonero più fluido e forse anche più conveniente sotto il profilo economico grazie alla volontà del giocatore.

