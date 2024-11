I rossoneri si portano avanti nelle scelte per il futuro. Mike Maignan sembra vicino al rinnovo ma lo scouting rossonero ha individuato un nome che piace.

Nel cuore della strategia sportiva e finanziaria del Milan si annida un piano ben definito, mirato a consolidare la propria rosa con talenti di indiscutibile valore e a tutelarsi da eventuali scenari di mercato imprevisti.

La situazione contrattuale di Mike Maignan, portiere francese le cui parate hanno più volte salvato il risultato sul campo, si configura come un punto focale nelle dinamiche di squadra future del club rossonero.

Il possibile rinnovo di Maignan

Mike Maignan, attualmente legato al Milan fino al 30 giugno 2026 con un ingaggio di 2,8 milioni di euro netti a stagione più bonus, che possono arrivare fino a 3,2 milioni, è in trattative per rinnovare il proprio contratto. Si prospetta un accordo che estenderebbe il legame con il portiere fino al 30 giugno 2028, con un incremento sostanziale dello stipendio, che potrebbe arrivare fino a 5 milioni di euro netti all’anno, esclusi bonus. Questa manovra, se portata a termine, rafforzerebbe ulteriormente il rapporto tra il giocatore e la società, confermando la fiducia reciproca.

Cautelarsi in anticipo

Nonostante l’ottimismo per il potenziale rinnovo di Maignan, il Milan ha intenzione di affrontare la questione con prudenza anche perché trovarsi disarmati dinanzi a un’eventuale offerta di mercato straordinaria per il proprio numero uno o di fronte a complicazioni nelle negoziazioni contrattuali spinge il club a valutare opportunità per la propria porta. Il profilo individuato è quello di Maduka Okoye, portiere nigeriano classe 1999 di origini tedesche, che sta dimostrando il proprio valore con l’Udinese in questa stagione. Il dialogo con il club friulano è avviato, delineando un trasferimento per la stagione 2025-2026 su una base di 12 milioni di euro.

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic

Una visione a lungo termine

Nonostante il Milan si concentri sulla situazione immediata di Maignan, le strategie a lungo termine per il ruolo di portiere illustrano un approccio ponderato e lungimirante della dirigenza. La potenziale integrazione di Okoye non solo servirebbe come piano di contingenza ma potrebbe rivelarsi preziosa in caso di partenza di altri portieri del roster, come il vice Marco Sportiello o Lorenzo Torriani, attualmente in prestito.

Leggi l’articolo completo Milan, che Maignan rinnovi o meno, individuato il prossimo portiere, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG