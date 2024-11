È necessario stabilire delle gerarchie fisse per la coppia centrale. Paulo Fonseca lo sa e già da sabato è intenzionato a prendere una decisione definitiva.

In casa Milan, il dibattito su chi debba presidiare il cuore della difesa non è mai stato più acceso. Con una retroguardia che ha incassato ben venti gol in quindici uscite stagionali, la ricerca del duo difensivo ideale da parte dell’allenatore Paulo Fonseca sembra una missione da chiudere al più presto.

Tra sperimentazioni e prove varie, emerge un quadro complesso dove l’affidabilità e l’intesa tra i giocatori si rivelano fondamentali per trovare un equilibrio difensivo. L’obiettivo è chiaro: rinforzare una difesa che, al momento, rappresenta il tallone d’Achille di una squadra con ambizioni elevate.

Troppe le reti subite

Una difesa traballante è un tema ricorrente per il Milan, già dalla stagione precedente, dove la squadra chiuse l’annata con una delle peggiori difese della Serie A tra le prime in classifica. Il passaggio di consegne tra Pioli e Fonseca non ha finora invertito questa tendenza, con la squadra che continua a mostrare vulnerabilità notevoli contro avversari di diverso calibro, paradossalmente soffrendo di più contro le cosiddette piccole.

La ricerca della coppia ideale

Fonseca, nel corso della stagione, ha messo in campo cinque distinti accoppiamenti al centro della difesa, ciascuno con prestazioni e risultati diversi. Tra questi, la partnership tra Gabbia e Tomori si è rivelata la più efficacie, grazie alla solida disciplina tattica dell’italiano e all’esuberanza fisica dell’inglese. La loro sinergia ha permesso di limitare considerevolmente il numero di gol subiti, dimostrandosi un faro di stabilità in un mare di incertezze. Il rientro tra i disponibili di Matteo Gabbia dovrebbe fare riaccomodare in panchina Malick Thiaw e chiudere ulteriormente le porte ad un Pavlovic che ha dimostrato ancora troppo poco.

Matteo Gabbia

Esperimenti e risultati

Dall’inizio della stagione, Fonseca ha alternato diversi giocatori alla ricerca della formula magica. Le coppie Tomori-Pavlovic e Thiaw-Pavlovic hanno mostrato carenze soprattutto nel controllo tattico e nella coesione, influenzando negativamente le prestazioni complessive del team. Queste sperimentazioni hanno evidenziato come la scelta dei centrali difensivi sia cruciale per la protezione della porta di Maignan.

