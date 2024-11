A tre giorni dal big match di San Siro è il momento di serrare le fila e fare i conti con la situazione che impone un Milan che si deve giocare il tutto per tutto.

Il cammino del Milan verso le prime posizioni della Serie A i punti pesanti della Champions League pongono sotto i riflettori una fase cruciale della stagione sportiva in cui ogni partita si rivela decisiva per le ambizioni della squadra rossonera.

Con un calendario che si rifá fitto di impegni che spaziano dal campionato italiano alle sfide europee, il diavolo si trova davanti ad un bivio che instraderà già da ora la loro stagione. Tra vittorie, sconfitte e gol, ogni mossa diventa strategica in vista delle prossime gare.

Un calendario impegnativo

Gli uomini di Paulo Fonseca hanno davanti a sé un programma intenso che include incontri sia in Serie A sia in Champions ed ora è necessario dimenticare i passi falsi e dare il massimo in ogni partita. Dall’imminente sfida contro la Juventus fino alla partita di campionato contro la Roma a fine dicembre, ogni incontro richiede una preparazione meticolosa e una strategia vincente per raccogliere punti preziosi.

Strategie di gioco e formazioni

La strategia di Fonseca per riportare il team alla vittoria si concentra sul rafforzamento dell’attacco e sulla revisione della formazione a centrocampo e in difesa. In attacco, è previsto per sabato un possibile ritorno di Alvaro Morata come punta centrale, affiancato dagli esterni Leao e Pulisic per garantire rapidità e fantasia . Il centrocampo potrebbe vedere Loftus-Cheek affiancare Fofana e Reijnders per una maggior copertura della difesa, finora ritenuta troppo esposta e dai numeri non certo incoraggianti. Per quanto riguarda la difesa, l’assenza di avversari chiave come il bianconero Vlahovic dalle fila avversarie permette a Fonseca di ripensare le scelte per il duo centrale, dove Tomori sembra confermarsi per la sua velocità con Thiaw e Gabbia, al rientro, a giocarsi l’altro posto.

Ruben Loftus Cheek

Giovani promesse e la pressione del risultato

Il Milan punta anche sulle giovani promesse come Camarda che, dopo aver brillato nuovamente nell’under 19, spera di guadagnarsi un posto nella rosa per le prossime partite. Questo rimescola le carte in tavola, offrendo nuove opzioni tattiche in attacco. Allo stesso tempo, c’è grande attesa per la partita contro la Juventus, con oltre settantamila spettatori previsti, un evento che segna non solo una sfida sportiva ma anche un importante momento per il club di ricompattarsi per dare un senso più nobile ad una stagione che, al di lá delle splendide vittorie contro Inter e Real Madrid, ha già registrato troppe incertezze.

