Il futuro del rossonero è sempre più in bilico e, dopo le ultime indiscrezioni, è davvero difficile pensare possa rimanere in rossonero.

La partita di sabato tra Milan e Juve è sempre più vicina, una gara che non ha solo il fascino della grande sfida ma, almeno per i rossoneri, può davvero come ultimo pass per restare attaccati al treno delle prime della classe di Serie A.

Sullo sfondo però emergono notizie davvero molto forti in merito al futuro di un rossonero, per cui le trattative per il rinnovo sembrano ormai arenate senza possibilità di risoluzione. Due club esteri sarebbero già pronti a garantirsi il colpo.

Milan: serve vincere

Sabato alle 18.00 San Siro aprirà i suoi battenti per una sfida davvero molto delicata e dalla quale potrebbe dipendere il prosieguo della stagione del Milan. Non c’è davvero più tempo da perdere, assolutamente. Lo impone la classifica, le ambizioni societarie e dei tifosi che non vedono di certo di buon occhio l’attuale posizione in campionato che relega i rossoneri al settimo posto, a sette lunghezze dalla Champions League. La sfida contro la Juventus è un crocevia di stagione fondamentale, gli uomini di Fonseca sono chiamati a tirarsi fuori dalle sabbie mobili di una classifica che inizia a preoccupare in ottica qualificazione Champions. Sullo sfondo avanzano però decise le indiscrezioni di mercato in merito al futuro di un rossonero per cui le trattative di rinnovo sembrano essersi arenate ormai definitivamente.

Trattative interrotte: addio al Milan

La stagione in corso si sta rivelando particolarmente complessa per Davide Calabria. Il difensore ha affrontato numerose sfide, sia dentro che fuori dal campo, a partire dalla concorrenza con il nuovo acquisto, Emerson Royal, passando per una serie di infortuni che hanno limitato il suo impiego in campo. La situazione è tanto più frustrante se si considera il suo ruolo di capitano del Milan, un titolo che porta con orgoglio da questa stagione in seguito al trasferimento di Alessio Romagnoli alla Lazio. Tuttavia, le sue prestazioni sono state limitate: finora è sceso in campo solo in cinque occasioni, totalizzando 222 minuti di gioco. Nonostante il forte legame emotivo che lega Calabria al Milan, squadra in cui ha militato fin dalle giovanili, il suo futuro appare incerto, scrive Calciomercato.com. Il difensore, che vanta un impegno contrattuale fino al giugno 2025 con un ingaggio annuo di 2 milioni di euro, ha proposto di mantenere il suo attuale salario. Tuttavia, questa mossa non sembra aver convinto la dirigenza rossonera sull’opportunità di rinnovare il suo contratto, interrompendo ogni possibile trattativa per il prolungamento del contratto, lasciando così aperte diverse possibilità per il suo futuro. Mentre un addio durante la sessione invernale di calciomercato sembra improbabile, non mancano le voci su un possibile interesse per Calabria da parte di club stranieri, in particolare dal Galatasaray di Istanbul e dal Marsiglia. Queste speculazioni evidenziano il fatto che, nonostante le difficoltà attuali, Calabria rimane un giocatore di talento e con una buona richiesta sul mercato internazionale.

Davide Calabria

Il sostituto in casa

Anche se il futuro di Calabria è avvolto dall’incertezza, il Milan sembra già avere in mente un’alternativa per sostituire il suo capitano. Alejandro Jimenez, giovane promessa cresciuta nel vivaio rossonero e attualmente in forza all’Under-23 in Serie C, è stato segnalato come possibile sostituto. Le sue prestazioni sono state incoraggianti, tanto che ha già trovato la via del gol nell’ultima giornata contro l’Arezzo, dimostrando di avere le qualità per ambire a un posto in prima squadra.

LEGGI ANCHE Colpo a sorpresa del Milan: “prenotato” il bianconero per il 2025, si parla già di cifre

Leggi l’articolo completo Addio al Milan ormai certo, trattative interrotte: due club esteri pronti a garantirsi il colpo, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG