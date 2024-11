Zlatan si sta dimostrando sempre attento ad eventi e collaborazioni al di fuori del suo ruolo nel Milan e da tuttomercatoweb l’opinionista non le manda a dire.

Nel panorama calcistico contemporaneo, un evento sta catalizzando l’attenzione di appassionati e critici: la Kings League Italia. Questa competizione, che unisce lo spirito del calcio a regole innovative e spettacolari, ha visto recentemente la sua inaugurazione a Torino.

Tra i volti noti coinvolti, spicca quello di Zlatan Ibrahimovic, leggenda del calcio e ora presidente del torneo italiano. La sua presenza e il suo ruolo in questo contesto, al di fuori di quello nel Milan, stanno suscitando reazioni contrastanti, soprattutto tra i sostenitori del Milan.

Un Inizio Controverso

La Kings League Italia è partita con il piede giusto, facendo leva sulle sue regole peculiari che la rendono un vero e proprio show con l’intento di offrire uno spettacolo televisivo di elevato livello. La presenza di figure carismatiche come Gerard Piqué, mente dietro l’intero progetto, e Zlatan Ibrahimovic, non fa che aumentare l’interesse nei confronti della lega. Eppure, mentre il torneo sta guadagnando popolarità, non tutti vedono di buon occhio il coinvolgimento di Ibrahimovic.

Le Parole di Biasin

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, non ha mancato di esprimere un punto di vista critico sul ruolo di Zlatan all’interno della Kings League e più in generale nei progetti extra-Milan. L’ex attaccante rossonero, che ora veste i panni di dirigente e presidente del torneo italiano, sembra godere del suo nuovo ruolo, tra discorsi, risate e battute. Tuttavia, questo suo impegno potrebbe, secondo Biasin, suscitare malcontento tra i tifosi rossoneri. Molti di loro speravano infatti che Ibrahimovic si dedicasse con maggiore fervore al club rossonero, piuttosto che disperdere energie in iniziative parallele.

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic

Cosa ne pensano i tifosi?

Il sentimento di fatidio tra i sostenitori del Milan è serpeggiante. Zlatan, una volta icona indiscussa di San Siro, sembra ora un po’ più lontano dall’essere quel pilastro milanista che molti desideravano. Il suo coinvolgimento in un progetto come la Kings League, sebbene innovativo e di grande intrattenimento, può facilmente essere percepito come un distacco dagli affetti e dalle responsabilità legati al club rossonero. I tifosi si aspettavano una maggiore dedizione al Milan, ma invece trovano un idolo diviso tra il campo e la gestione di un torneo esterno.

