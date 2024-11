Ancora in rete con la nazionale Under 19 il giovanissimo bomber continua ad aggiornare i propri numeri ma, con il rientro dei titolari sará convocato per sabato?

Nell’universo calcistico, spiccano storie che, per la loro natura traboccante di potenziale e talento, inevitabilmente catturano l’attenzione e il fervore dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Tra queste si staglia luminosa la stella di Francesco Camarda, giovanissimo attaccante del Milan che, recentemente, ha fatto parlare di sé per le sue prestazioni brillanti sia col club che con la maglia della Nazionale Italiana Under 19.

Sedici anni da veterano

Francesco Camarda, classe 2008, si è distinto particolarmente durante le ultime partite con la Nazionale U19, sotto la guida del Commissario Tecnico Alberto Bollini. Il giovane attaccante ha avuto un ruolo decisivo nella qualificazione della squadra alla fase Élite degli Europei di categoria. Un episodio che ne ha esaltato le capacità è stato il calcio di rigore trasformato nei minuti finali della partita contro la Grecia, che ha sancito il dominio italiano nel Gruppo 8 con tre vittorie su tre, sette gol realizzati (due dei quali firmati da Camarda) e nessun gol subito.

Speranze contro la Juve?

Dopo le prove di eccellenza in campo internazionale, Camarda è tornato a Milano, riaccendendo le speranze e le fantasie dei tifosi circa la sua possibile partecipazione al match di Serie A tra Milan e Juventus. Sebbene abbia già dimostrato le sue capacità giocando come titolare a Cagliari e subentrando in Champions contro il Bruges, la concorrenza per un posto nell’attacco rossonero si presenta intensa e complicata dal ritorno dei colleghi attaccanti Álvaro Morata e Tammy Abraham. Rimane invece sempre vacante una casella nell’attacco rossonero rappresentato dal lungodegente Luka Jovic.

Prima squadra o Milan Futuro?

Oltre alla possibile convocazione in prima squadra, Camarda porta avanti il suo impegno con il Milan Futuro di Daniele Bonera, impegnato in Lega Pro. La squadra ha bisogno del suo contributo da goleador e, nonostante il calendario fitto, si cerca una soluzione per consentire al giovane di essere utile su più fronti. Il Milan Futuro affronterà il Sestri Levante domenica pomeriggio, e Camarda potrebbe essere tra le alternative offensive di Fonseca per la partita di Serie A contro la Juventus, per poi unirsi, il giorno seguente, ai suoi giovani compagni.

