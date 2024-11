I nerazzurri lavorano per anticipare la concorrenza di diverse squadre italiane sul difensore dell’Under 21. Nel calcio d’oggi, le strategie di mercato sono sempre più sofisticate e richiedono un costante dialogo tra club. Un esempio emblematico di queste dinamiche è l’ultimo tentativo di accordo tra l’Inter e lo Spezia, che mette in luce non solo la voglia di rafforzarsi della squadra milanese ma anche un metodo astuto di operare nel mercato dei trasferimenti. Il patto La squadra nerazzurra, guidata da Beppe Marotta, sta provando a stringere un patto di non belligeranza con lo Spezia, puntando a rinforzare la difesa con un giocatore molto promettente: Nicolò Bertola. Difensore centrale di grande prospettiva, l’italiano ha dimostrato il suo valore in Serie B, attirando l’attenzione della dirigenza interista grazie alle sue prestazioni eccellenti e al contratto in scadenza a giugno. La mossa Invece di approfittare della scadenza contrattuale per assicurarselo a costo zero, […]

