Il regista dell’Inter Krjistian Asllani ha commentato il suo momento e quello della squadra nerazzurra. Krjistian Asllani dopo Albania-Ucraina ha parlato a Sport Mediaset di nazionale e non solo. “Sono contento della mia gara perché nell’ultimo mese non sono stato a disposizione praticamente per il problema al ginocchio”. “Sono venuto qui molto dubbioso, non pensavo di giocare nemmeno la prima. Sono contento di avere fatto 90′ in entrambe le gare. Ringrazio il mister perché ogni volta che vengo qui mi aiuta, mi parla. Mi ha fatto crescere tanto in tanti aspetti e quindi lo ringrazio tanto”. Il suo ruolo in nazionale “Qui faccio spesso la mezzala in un centrocampo a tre, oggi ci siamo messi a due a centrocampo e io ero il play basso. Non cambia molto perché anche qui vado a prendere la palla basso in mezzo ai centrali. Diciamo che posso fare tutti i ruoli del centrocampo ma sono sempre stato un […]

Leggi l’articolo completo Campionato o Champions? La risposta la dà Asllani, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG