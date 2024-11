L’ex proprietario del club nerazzurro Erick Thohir si esprime anche sul momento attuale della squadra di Inzaghi. Erik Thohir non dimentica assolutamente i suoi trascorsi all’Inter: ecco le sue sensazioni al Corriere dello Sport. “Essere presidente dell’Inter mi ha senza dubbio aiutato ad essere il presidente della Federcalcio indonesiana”. “Sono stato proprietario anche di due squadre indonesiane, del Dc United nella Mls e adesso dell’Oxford United nella Football inglese. Ma l’Inter è qualcosa di completamente diverso. E’ un club leggendario“. Un possibile ritorno in Italia “E’ capitato che qualche tifoso mi chiedesse di tornare in Italia. Ma non potrei mai farlo. Amo troppo l’Inter. Il legame è troppo forte. Sono sempre un tifoso e seguo tutti i risultati”. La “sua” Inter “L’ho detto fin dall’inizio. Sono arrivato per aiutare l’Inter a crescere e a ritornare in alto. Magari qualcuno avrebbe potuto mirare subito alto, ma io conoscevo bene la situazione ed […]

