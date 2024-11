L’attaccante canadese quasi certamente non rinnoverà il contratto in scadenza col suo attuale club; questo scatenerà un’asta internazionale. I trasferimenti dei giocatori catturano spesso l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, specie quando si tratta di talenti emergenti in procinto di cambiare squadra. Questa volta, il riflettore è puntato su Jonathan David, attaccante canadese che sta attirando le attenzioni di grandi club europei, tra cui spiccano l’Inter e la Juventus; Tuttosport fa il punto della situazione. La svolta Nonostante la giovanissima età, il canadese si trova a un bivio cruciale della sua carriera. In procinto di compiere 25 anni il 14 gennaio, l’attaccante canadese è entrato ufficialmente nel radar di alcuni tra i più prestigiosi club del panorama calcistico italiano. L’Inter, in particolare, sembra essere fortemente interessata a garantirsi le prestazioni del giocatore, vista anche la scadenza imminente del suo contratto con il Lille. Il talento nordamericano, d’altronde, ha […]

Leggi l’articolo completo Le condizioni economiche per il colpo David: Inter e Juve sono avvisate, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG