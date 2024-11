I nerazzurri si alleneranno nel pomeriggio e alla Pinetina ci sarà anche il turco che negli ultimi giorni è stato al centro di un caso diplomatico. Il mondo del calcio vive costantemente sotto i riflettori, non solo per le prestazioni in campo ma anche per i momenti di tensione causati dagli infortuni dei giocatori che possono incidere notevolmente sul rendimento delle squadre. Uno dei casi più recenti riguarda Hakan Calhanoglu, il centrocampista dell’Inter, che si è trovato a dover fare i conti con un problema muscolare mentre era con la nazionale turca. Questo imprevisto ha sollevato preoccupazioni sia tra i tifosi che all’interno dello staff tecnico nerazzurro, in vista degli importanti impegni che attendono la squadra nei prossimi giorni. Il ritorno Nel frattempo, l’atmosfera all’interno del gruppo nerazzurro rimane positiva. Si segnalano i miglioramenti di Carlos Augusto e i rientri già avvenuti dei componenti del blocco italo-francese. Coloro che si […]

Leggi l’articolo completo Calhanoglu sotto esame: giornata decisiva ad Appiano, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG