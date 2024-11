La pausa delle nazionali sta per terminare ed i nerazzurri si interrogano sulle gare dei giocatori disputate ieri. In una serata caratterizzata dagli impegni per le nazionali, due giocatori nerazzurri hanno avuto destini differenti sui campi da calcio. L’interazione fra club e nazionali diventa un tassello fondamentale nella costruzione della forma fisica e mentale dei giocatori e Inzaghi nei prossimi giorni cercherà di capire come hanno reagito i suoi. Titolare L’esperienza internazionale non è stata omogenea per tutti gli atleti nerazzurri impegnati. Stefan de Vrij ha rappresentato l’Olanda nel match contro la Bosnia, conclusosi con un pareggio per 1-1. L’impegno del giocatore per l’intera durata del match ha sottolineato la sua importanza per la squadra nazionale. Riposo Mentre il difensore giocava un ruolo chiave per la sua nazionale, un altro nerazzurro, Denzel Dumfries, non ha trovato spazio nel match della sua squadra nazionale, rimanendo in panchina; è quanto riporta FcInter1908.it. […]

