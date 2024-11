Il direttore sportivo della squadra che comanda la classifica in Serie A ha rivelato perché De Laurentiis ha scelto Conte come allenatore. In un mondo dove il calcio rappresenta molto più che una semplice competizione sportiva, la gestione di una squadra richiede uno sguardo progettuale che vada al di là del semplice risultato sul campo. La visione di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, riflette quest’ottica, rivelando una strategia che combina ambizione a lungo termine con la costante ricerca della crescita. Dopo aver partecipato al Social Football Summit 2024, Manna ha condiviso le sue riflessioni sul percorso del suo club e sulla scelta di Antonio Conte come allenatore. Cambiamenti Il club azzurro dopo aver vinto lo Scudetto 2 anni fa con Spalletti, hanno vissuto una pessima stagione successiva: questo ha portato De Laurentiis a fare scelte forti anche in società. Sono arrivati un nuovo direttore sportivo, appunto Manna, e un […]

