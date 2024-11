Sono principalmente tre i nodi contrattuali importanti da risolvere per i rossoneri. Ecco tutte le novità in merito.

Nel cuore dell’autunno, il Milan si appresta a navigare attraverso un periodo cruciale di riorganizzazione e consolidamento delle proprie forze in campo, con un occhio di riguardo verso la gestione contrattuale dei suoi giocatori chiave.

In uno scenario in cui la stabilità e la prospettiva a lungo termine diventano imperativi, il club rossonero si muove con decisione per blindare i talenti che dovranno essere i pilastri del futuro progetto tecnico.

Vicini al rinnovo

Matteo Gabbia e Tijani Reijnders rappresentano due casi emblematici della strategia di valorizzazione interna del Milan. Gabbia, prodotto del vivaio, è in procinto di vedere il proprio contratto adeguato e prolungato oltre il 2026, in riconoscimento delle sue prestazioni in crescita. Reijnders, invece, dopo un avvio stagionale scintillante con la maglia rossonera, potrebbe vedere il suo ingaggio raddoppiato, con il club aperto a discutere un prolungamento fino al 2030, segno dell’importanza attribuita al centrocampista olandese nel disegno tecnico del Milan.

Punti fermi ma ancora da discutere

Tra le priorità del Milan, emerge la volontà di rinnovare il contratto di figure importanti come Mike Maignan, baluardo della difesa rossonera, e Theo Hernandez anche se il francese attraversa un periodo decisamente opaco. Maignan, che attualmente guadagna 3,2 milioni netti all’anno, è in trattative per un rinnovo sostanzioso che lo leggerebbe al club fino al 2029, riconoscendogli un ingaggio migliorato in linea con il suo contributo decisivo sul campo, dallo scudetto in poi. La situazione di Hernandez vede invece un’avanzata nelle discussioni contrattuali, dopo un periodo di stallo, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi le richieste economiche del giocatore, pur mantenendo l’equilibrio finanziario del club.

Mike Maignan

Incertezze e misteri

Il panorama contrattuale del Milan si completa con le situazioni incerte di giocatori come Davide Calabria e Alessandro Florenzi, i cui futuri appaiono lontani dal club rossonero, a fronte di scadenze contrattuali imminenti e di un mancato avvio di negoziati per il rinnovo. A questi si aggiunge il curioso caso di Luka Jovic, attaccante finito ai margini per pubalgia che ne ha limitato l’utilizzo in campo, nonostante convocazioni regolari con la nazionale serba.

Leggi l’articolo completo Milan, rinnovi cruciali in vista. Si va verso la fumata bianca, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG