A circa un mese dal 125esimo compleanno della società rossonera torna a parlare il patron Cardinale che, tra storia e tradizione, fa un appello ai tifosi.

Nel cuore pulsante di Milano, un evento ha richiamato l’attenzione degli amanti del calcio e della tradizione sportiva. Il Milan, club che da 125 anni incarna valori di eccellenza e passione, ha svelato un photobook unico realizzato con Assouline, testimoniando il profondo legame tra la squadra, la sua storia gloriosa e la città che la ospita.

Al Flagship store milanese, figure chiave come il presidente Paolo Scaroni, l’allenatore Paulo Fonseca e il difensore Matteo Gabbia, hanno condiviso riflessioni ed emozioni che delineano il Milan non solo come una squadra di successo ma come un vero e proprio simbolo per generazioni di tifosi.

Il Milan: una storia di passione e tradizione

Celebrare 125 anni di storia non è solo un’occasione per ricordare le vittorie e i trofei che hanno reso il Milan la squadra italiana più titolata al mondo, ma anche per sottolineare il forte legame con i suoi sostenitori e la città di Milano. La presentazione del photobook è stata un momento per rendere omaggio a questa ricca tradizione, con la presenza di figure emblematiche del club a testimoniare l’importanza della passione dei tifosi nel percorso di successo del Milan.

Cardinale ed il tifo rossonero

La celebrazione dei 125 anni del Milan non si limita a un mero esercizio di nostalgia. Dalle parole di Gerry Cardinale, capo della società proprietaria RedBird, emerge una visione proiettata al futuro, con l’obiettivo di onorare la tradizione continuando a perseguire successi e vittorie con il fondamentale sostegno dei tifosi a cui Cardinale chiede vicinanza con queste parole: “Il vostro sostegno è la linfa vitale del Milan. La vostra passione alimenta la nostra ambizione e ci spinge a raggiungere la grandezza“. L’impegno verso il mantenimento di alti standard di eccellenza e il rafforzamento dei valori che hanno reso grande il Milan, sono punti fermi nella strategia del club, che si configura come un punto di riferimento globale nel calcio internazionale.

Coreografia Curva Sud Milan

Un legame indissolubile con Milano

L’appartenenza del Milan alla città di Milano trascende lo sport, configurandosi come un rapporto simbiotico con la metropoli lombarda. Il presidente Scaroni, punzecchiando i cugini dell’Inter, ha evidenziato come questo sentimento di appartenenza sia un valore aggiunto per il club, considerando il Milan l’unica vera squadra della città. La presenza del Milan nel panorama internazionale, unita allo stretto legame con la città, è stata sottolineata come un punto di forza e orgoglio per il club e i suoi supporter.

Leggi l’articolo completo Anniversario Milan, la richiesta di Cardinale ai tifosi rossoneri, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG