Il Milan è al lavoro per il rinnovo di Mike Maignan, ma al momento c’è ancora distanza tra la domanda e l’offerta

Come riporta Panorama, prosegue la trattativa tra il calciomercato del Milan e Mike Maignan per il rinnovo del contratto del portiere, in scadenza nel 2026.

Il club rossonero ha messo sul piatto 6.5 milioni, bonus inclusi, fino al 2028 a fronte di una richiesta di 8 milioni da parte dell’ex Lille. Balla un milione e mezzo.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG